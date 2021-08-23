МВФ выделил России почти 18 млрд долларов

Россия получила от Международного валютного фонда (МВФ) около 17,5 миллиарда долларов (порядка 1,3 триллиона рублей). Средства были выделены в виде специальных прав заимствования (SDR), сообщил РБК.

Решение о распределении средств заимствования в размере 456 миллиардов SDR, что эквивалентно 650 миллиардам долларов, вступило в силу в понедельник. Размер выделенных средств в рамках антикризисной программы МВФ стал рекордным.

Развивающимся странам достались 275 миллиардов долларов, из них 25 миллиардов получили страны СНГ и Грузия. На долю России пришлись порядка 17,5 миллиарда.

SDR — средство для платежных расчетов МВФ, не имеющее физической формы. Курс специальных прав заимствования определяется на основе обменных курсов доллара, евро, фунта, юаня и иены. Главный экономист «Ренессанс Капитала» по РФ и СНГ Софья Донец рассказала, что эти средства можно обменять на твердую валюту в рамках соглашения с другим государством, либо выполнить условия МВФ и получить кредит в валюте.