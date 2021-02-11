МВФ спрогнозировал стоимость нефти Brent на ближайшие 5 лет

Специалисты Международного валютного фонда предсказывают, что нефть марки Brent в этом году будет стоить 51,1 доллара за баррель.

Как сообщает oilcapital.ru со ссылкой на данные МВФ, в будущем году произойдет незначительное снижение цены до 50,2 доллара за баррель нефти этой марки.

Далее в течение четырех лет цена на нее будет держаться примерно на одном уровне. В 2023 году — 49,7 доллара за баррель, в 2024-м — 49,5, в 2025-м — 49,4, в 2026-м — 49,5.

В январе фонд дал более оптимистичные прогнозы средних мировых цен на нефть на этот год, повысив данный показатель на 3,3 доллара, до 50,03 долларов за баррель.

Что касается прошлого года, в среднем нефть стоила 41,29 доллара за баррель.