Деньги 26 мая 2023, 21:58 МВФ призвал конгресс США поднять потолок госдолга МВФ: конгресс США должен срочно поднять потолок госдолга РИА «Новости»

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Международный валютный фонд призвал конгресс США задуматься о немедленном повышении потолка госдолга, а также начать обсуждение бюджета на 2024 год. На это указали в опубликованном заявлении МВФ по итогам ежегодного обзора экономики Соединенных Штатов.

«Чтобы избежать усугубления рисков снижения, конгресс должен немедленно повысить или приостановить потолок госдолга, что позволит всерьез начать переговоры по бюджету на 2024 финансовый год», — отметили в документе

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В МВФ уточнили, что повышение потолка госдолга может привести к появлению системных рисков не только для американской, но и для мировой экономики. Этому также может способствовать конфронтация между Белым домом и контролирующими палату представителей республиканцами.

По итогам 2022 года государственный долг США превысил российский в 107 раз, оказавшись равным совокупной задолженности следующих 13 стран-должников. Согласно аналитическим данным американского Минфина, американский госдолг достиг отметки в 31,42 триллиона долларов.