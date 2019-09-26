МВФ отказал Украине в новом кредите

Украина выплатила МВФ все кредиты по программе 2014 года Подробнее

Эксперты МВФ работали в Киеве последние две недели. За это время они нашли не менее трех причин, чтобы отказать Киеву в выделении нового транша.

Сотрудники фонда не одобрили слухи о намерении новых украинских властей отменить национализацию Приватбанка и пойти на мировое соглашение с его бывшим владельцем, бизнесменом Игорем Коломойским. Также миссию организации не устроила неясность с окончательной версией госбюджета на 2020 год, внесенной в Верховную раду в предварительном варианте. Кроме того, миссия МВФ обратила внимание на сохранение независимости Национального банка.

По этим причинам миссия покидает Украину, отметил сайт «Утро.ру». Представители фонда не согласовали меморандум о сотрудничестве и не представили даже проект этого документа