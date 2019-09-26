  • МВФ отказал Украине в новом кредите

    26 сентября 2019, 20:29

    Алена Макаренко

    Миссия Международного валютного фонда (МВФ) не рекомендует совету директоров заключать с Украиной новую программу кредитования. Об этом сообщили «Украинские новости» со ссылкой на источники, знакомые с предварительными итогами работы миссии.

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    Эксперты МВФ работали в Киеве последние две недели. За это время они нашли не менее трех причин, чтобы отказать Киеву в выделении нового транша.

    Сотрудники фонда не одобрили слухи о намерении новых украинских властей отменить национализацию Приватбанка и пойти на мировое соглашение с его бывшим владельцем, бизнесменом Игорем Коломойским. Также миссию организации не устроила неясность с окончательной версией госбюджета на 2020 год, внесенной в Верховную раду в предварительном варианте. Кроме того, миссия МВФ обратила внимание на сохранение независимости Национального банка.

    По этим причинам миссия покидает Украину, отметил сайт «Утро.ру». Представители фонда не согласовали меморандум о сотрудничестве и не представили даже проект этого документа