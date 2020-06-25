МВФ допустил ощутимое падение стоимости активов

МВФ выпустил обновленный отчет о глобальной финансовой стабильности.

В последние месяцы акции многих компаний выросли, несмотря на пандемию коронавируса. В то же время во многих странах с развитой экономикой начались крупные волнения из-за социального неравенства. Последствия распространения новой инфекции могут вызвать беспрецедентный экономический кризис.

В МВФ считают, что все эти негативные явления приведут к более глубокому экономическому спаду, чем многие предполагают.

«Такое несоответствие между рынками и реальной экономикой повышает риск очередной коррекции цен на рисковые активы, в случае если у инвесторов пропадет „аппетит“ к риску, это создает угрозу для восстановления (экономики — прим.)», — заявили в валютном фонде.

В МВФ ожидают, что уровень многих глобальных индексов может упасть на 10% и выше.