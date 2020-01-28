МВД: у граждан и государства в 2019 году украли почти 450 миллиардов

В 2019 году в России выявили более 104 тысяч преступлений в экономической сфере. Ущерб составил 447,2 миллиарда рублей.

«Всего выявлено 104,9 тысячи преступлений данной категории. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 447,2 миллиарда рублей», — сказано в сообщении на сайте МВД России.

В ведомстве добавили, что по сравнению с 2018 годом число преступлений в экономической сфере сократилось. Их стало меньше на 4,1%. Большинство выявленных преступлений (60,3%) относятся к категориям тяжких и особо тяжких.

По данным МВД, в России 84,6% преступлений являются преступлениями экономической направленности. Только лишь подразделениями органов внутренних дел за год было выявлено более 88 тысяч из них.