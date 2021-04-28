Мужчина украл золотые монеты на 15 миллионов рублей в Москве

В Ивановской области задержали подозреваемого в присвоении золотых монет. Совокупная стоимость этих монет может выходить за пределы 15 миллионов рублей, передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу УВД по ЦАО.

Мужчина завладел 390 монетами, которые раньше были в коллекции у 34-лентего москвича. После их реализации мужчина получил значительную сумму денег, позволивших ему купить пару машин. Однако вскоре их изъяли сотрудники вместе с еще нерастраченными монетами.

заведено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина будет ждать решения суда под стражей.