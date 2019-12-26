Мутко рассказал о снижении ставок по ипотеке

В ведущих российских банках ставки по ипотеке находятся на уровне целевого показателя нацпроекта «Жилье и городская среда». Они достигли уровня 2020 года.

Ситуацию на ипотечном рынке проанализировал вице-премьер России Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Его слова привела газета «Известия».

«В последнее время <…> ставка динамично начала снижаться. На сегодняшний день у ведущих кредиторов она уже достигла целевого уровня 2020 года — 8,7%», — подчеркнул Мутко.

Он добавил, что подобное стало возможно благодаря решениям Центробанка и правительства РФ. Тренд, выразил надежду вице-премьер, сохранится и в следующем году.

В среднем ипотечная ставка с января по ноябрь 2019 года равнялась порядка 10%. При этом целевым показателем национального проекта являются 8,9%, обратил внимание Мутко.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 1 декабря заявила о снижении ставок по ипотеке до 7-8% годовых. Ситуация, по ее словам, вполне реальна в среднесрочной перспективе.

Нацпроект «Жилье и городская среда» направлен на обеспечение доступным жильем семей, чей достаток находится на среднем уровне. Речь в том числе идет о создании для людей возможности приобрести или построить жилье с привлечением ипотечного кредита. Проект реализуют с октября 2018 по 2024 год.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обеспечивать многодетные семьи жильем бесплатно или предоставлять им льготную ипотеку.