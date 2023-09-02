Деньги 02 сентября 2023, 05:00 Исламский банкинг появился в нескольких регионах России Исламский банкинг заработал в четырех регионах России Freepik

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В России с 1 сентября начался двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга. В четырех российских регионах — Чечне, Дагестане, Татарстане и Башкирии — желающие смогут вести банковский бизнес по законам шариата. В случае успеха эксперимента, его могут распространить и на другие регионы.

Стать участниками эксперимента могут банки, некредитные финансовые организации и юридические лица. Вести реестр участников будет Центробанк.

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В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в четырех регионах страны.

Исламский банкинг предполагает ведение финансовой деятельности с соблюдением норм и законов шариата. В частности, эти законы запрещают предоставлять займы под установленный процент — допустимо лишь переменное вознаграждение в зависимости от успеха сделок.

Кроме того, шариат запрещает инвестировать в производство алкоголя и табака, свиноводство и игорный бизнес.