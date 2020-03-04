Мультимиллионеров станет больше в России

Всего через четыре года в России будет более 11 тысяч человек с состоянием более 30 миллионов долларов. Мультимиллионеров станет больше, но лидера рейтинга догнать все равно не получится. Топ-1 занимают США.

Согласно докладу международной консалтинговой компании Knight Frank The Wealth Report 2020, в 2019-м число мультимиллионеров в России выросло на 6%. Таких людей стало более 8,9 тысячи, что больше на 331 человека по сравнению с предыдущим годом. Эксперты считают, что к 2024 году их число перевалит за отметку в 11 тысяч человек. Увеличение будет на 23%.

Сейчас больше всего состоятельных людей живет в США. Там 240,6 тысячи мультимиллионеров, поэтому догнать Штаты по этому показателю не удастся. Россия находится только на девятой строчке списка, уступая Канаде (9,3 тысячи человек). Второе место рейтинга у Китая с 61,6 тысячи людей. Замыкает тройку лидеров Германия, где около 23 тысяч мультимиллионеров.

Управляющий партнер Knight Frank в России Алексей Новиков пояснил, что список составляли до того, как появился коронавирус. Оценить влияние распространения инфекции на рейтинг можно будет не раньше осени 2020-го, пишет РБК.