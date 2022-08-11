МРОТ в России предложили повысить до 30 тысяч рублей

Фракция ЛДПР планирует 11 августа внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до 30 тысяч рублей. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2023 года, об этом сообщили «Известия».

Повышение МРОТ поможет сгладить последствия инфляции и снизит уровень бедности населения страны, считают авторы инициативы. На эти цели по их расчетам потребуется 1,15 триллиона рублей.

«Минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже данного показателя большинства стран Европы. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряженности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Пересмотреть размер минимальной оплаты труда необходимо именно сейчас, до утверждения бюджета 2023 года. По мнению авторов проекта, необходимо пересмотреть политику в отношении доходов населения на фоне антироссийских санкций и их влияния на экономику страны.