МРОТ в Подмосковье увеличат до 15 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда в Московской области вырастет до 15 тысяч рублей. Об этом «360» рассказала депутат Госдумы и председатель Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов» Валентина Кабанова.

Она напомнила, что в Подмосковье минимальный размер оплаты труда определяется трехсторонним соглашением между правительством Московской области и региональными объединениями профсоюзов и работодателями.

«Мы благодарны нашим партнерам и правительству, Андрею Воробьеву, Виктору Даниленко („Союзу промышленников и предпринимателей“) за выполнение нашего областного трехстороннего соглашения. Мы сегодня, в канун юбилея, договорились, и в ближайшее время подпишем соглашение о том, что минимальный размер оплаты труда в Московской области будет 15 тысяч рублей», — заявила она.

В последний раз трехстороннее соглашение заключалось 1 марта прошлого года. В документе указывалось, что минимальный размер оплаты труда в регионе с 1 апреля 2018 года составит 14 200 рублей. Он действует только на региональные предприятия. Организации с федеральным финансированием ориентируются только на общероссийскую планку минимального размера оплаты труда, которая составляет 11 280 рублей.

Новое трехстороннее соглашение позволит увеличить размер минимального размера оплаты труда до 15 тысяч рублей.