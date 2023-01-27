Деньги 27 января 2023, 19:27 МРОТ в 2023 году увеличится выше уровня инфляции Путин: в 2023 году МРОТ нужно увеличить выше уровня инфляции РИА «Новости»

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В 2023 году необходимо увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) выше уровня инфляции. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства проработал это поручение по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Встреча прошла 15 декабря прошлого года.

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«Правительству РФ обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции», — написал Путин.

Также увеличению подлежит и рост среднемесячной заработной платы. По словам главы государства, правительство должно предоставить доклад по этому вопросу до 1 июля 2023 года.

Ранее депутаты Госдумы негативно оценили законопроект, согласно которому в России нужно увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей. Эту инициативу предложили члены фракции ЛДПР. До этого они предлагали увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей, но и этот законопроект в итоге отклонили.