МРОТ, прожиточный минимум и пенсии с 1 июня вырастут на 10%

Минимальный размер оплаты труда в России будет повышен с 1 июня на 10%. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, сообщили «Известия». О нововведениях он объявил на оперативном совещании в правительстве.

МРОТ составит 15 279 рублей. Его увеличение отразится на зарплатах более четырех миллионов человек. На такую же величину вырастут пенсии для неработающих пенсионеров. Они составят в среднем по стране 19 360 рублей. Это решение коснется около 35 миллионов человек.

Прожиточный минимум тоже будет увеличен на 10%. С 1 июня он составит в расчете на душу населения 13 919 рублей, для трудоспособного населения — 15 172 рубля, для детей — 13 501 рубль, для пенсионеров — 11 970 рублей. К этому показателю привязаны многие выплаты, в том числе детские пособия, его рост отразится на 15 миллионах человек.

«Для поддержки свыше 50 миллионов граждан в федеральном бюджете предусмотрели более 500 миллиардов рублей», — сказал Михаил Мишустин.

Тем временем спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, какие законы вступят в силу с 1 июня.