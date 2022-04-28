МРОТ предложили поднять на 9%

Российские власти рассматривают вопрос повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также прожиточного минимума (ПМ). Речь идет об увеличении на 9%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного источника в Госдуме, МРОТ планируют повысить на 9%. Такое же увеличение рассматривается и для прожиточного минимума. Еще один собеседник издания заявил, что в профильном комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов озвучиваются цифры 8–10%.

Сейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а размер прожиточного минимума находится на отметке 12 654 рубля. Если произойдет повышение на 9%, то суммы вырастут до 15 140 рублей и 13 793 рублей соответственно. Правительство обладает временным правом увеличивать МРОТ и ПМ без одобрения парламента, напомнили авторы материала.

Как пояснил президент «Опоры России» Александр Калинин, 9% является сбалансированным решением, учитывающим потенциальные издержки бизнеса. Повышение МРОТ приведет к росту страховых взносов. Малому и среднему бизнесу это обойдется в 30 миллиардов рублей.