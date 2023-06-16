Деньги 16 июня 2023, 15:46 МРОТ повысят на 18,5% с января 2024 года в России Путин: с 1 января 2024 года МРОТ увеличится на 18,5% Freepik

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Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2024 года повысят на 18,5%. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы продолжаем индексировать его. Причем опережающими темпами. Увеличивать отрыв МРОТ от прожиточного минимума», — отметил он.

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Президент напомнил, что с 1 января 2023 года МРОТ увеличили на 6,3% — до 16 тысяч 242 рублей в месяц. С 1 января 2024 года в стране проведут еще одну индексацию. Минимальный размер оплаты труда повысят на 18,5%. По словам главы государства, этот показатель будет гораздо выше темпом инфляции и роста зарплат в стране в целом.

Суммарное повышение МРОТ позитивно отразится на доходах почти почти пяти миллионов человек. А к 2030 году минимальный размер оплаты труда должен вырасти вдвое, подчеркнул он.

Также российский лидер предложил выплачивать пособие на ребенка до 1,5 лет на протяжении всего периода, для которого средства предназначены. Рост доходов семьи не должен сказываться на самих выплатах. При этом пособие должно стать именно дополнительным доходом, а не заменой зарплаты.