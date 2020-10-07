МРОТ будет расти быстрее прожиточного минимум — что это значит? Комментарий эксперта
Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон прокомментировал новость о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) начнет расти быстрее прожиточного минимума. Об этом сообщило ОТР.
По его словам, при повышении МРОТ зарплаты по факту все равно не увеличатся. Он пояснил, что все зависит от экономики в стране. При отсутствии спроса на товары и услуги не будет нормальных занятости и оплаты труда.
«Одна проблема, что нужно сделать, чтобы у людей были хорошие доходы, чтобы они достойно жили, чтобы они хорошо зарабатывали, это одна проблема, это проблема, какая экономика нам нужна, как она должна работать», — пояснил Гимпельсон.