По его словам, при повышении МРОТ зарплаты по факту все равно не увеличатся. Он пояснил, что все зависит от экономики в стране. При отсутствии спроса на товары и услуги не будет нормальных занятости и оплаты труда.

«Одна проблема, что нужно сделать, чтобы у людей были хорошие доходы, чтобы они достойно жили, чтобы они хорошо зарабатывали, это одна проблема, это проблема, какая экономика нам нужна, как она должна работать», — пояснил Гимпельсон.