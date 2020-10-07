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    07 октября 2020, 13:24

    МРОТ будет расти быстрее прожиточного минимум — что это значит? Комментарий эксперта

    Дарья Морозова

    Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон прокомментировал новость о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) начнет расти быстрее прожиточного минимума. Об этом сообщило ОТР.
    МРОТ будет расти быстрее прожиточного минимум — что это значит? Комментарий эксперта

    По его словам, при повышении МРОТ зарплаты по факту все равно не увеличатся. Он пояснил, что все зависит от экономики в стране. При отсутствии спроса на товары и услуги не будет нормальных занятости и оплаты труда.

    «Одна проблема, что нужно сделать, чтобы у людей были хорошие доходы, чтобы они достойно жили, чтобы они хорошо зарабатывали, это одна проблема, это проблема, какая экономика нам нужна, как она должна работать», — пояснил Гимпельсон.

    Новости SMI.FM