    16 января 2020, 14:37

    «Можно спать спокойно». Рублю падение не грозит

    Екатерина Андронова, Нина Петлинова

    В ходе Гайдаровского форума предсказали, что в обозримом будущем национальная валюта может серьезно ослабнуть — ее курс снизится до 200 рублей за доллар. Однако ведущий российский финансовый аналитик Андрей Верников считает, что повода для паники нет.

    «Я считаю, что очень маловероятен такой сценарий. Накопленные резервы государства сейчас очень большие и позволяют как минимум два года жить без внешних заимствований. Надо сказать, что еще не полностью такой инструмент используют, как внутренние заимствования, так что резервы еще больше», — заявил он во время беседы с «360».

    По мнению Верникова, единственное, что может привести к такому исходу, — это какие-либо политические события.

    «Я имею в виду потерю вертикальной управляемости. Эти события вообще невозможно предсказать», — пояснил он.

    Аналитик отметил, что с экономической точки зрения к такому резкому обвалу курса нет никаких предпосылок — рубль довольно стабилен. Однако это значит, что и укрепления курса ждать не стоит.

    «В укрепление рубля сильно не верится. На мой взгляд, ниже 58 не закрепится. Но и ослабление сейчас невыгодно. Я думаю, инвесторы могут спать спокойно — примерно на уровне 65 рублей за доллар мы сможем этот год закрыть», — заключил Верников.

    Падение курса рубля в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев в четверг, 16 января. Он заявил, что все участники рынка понимают — рубль скорее упадет до 200 рублей за доллар, чем поднимется до 40.