«Можно спать спокойно». Рублю падение не грозит

«Я считаю, что очень маловероятен такой сценарий. Накопленные резервы государства сейчас очень большие и позволяют как минимум два года жить без внешних заимствований. Надо сказать, что еще не полностью такой инструмент используют, как внутренние заимствования, так что резервы еще больше», — заявил он во время беседы с «360».

По мнению Верникова, единственное, что может привести к такому исходу, — это какие-либо политические события.

«Я имею в виду потерю вертикальной управляемости. Эти события вообще невозможно предсказать», — пояснил он.

Аналитик отметил, что с экономической точки зрения к такому резкому обвалу курса нет никаких предпосылок — рубль довольно стабилен. Однако это значит, что и укрепления курса ждать не стоит.

«В укрепление рубля сильно не верится. На мой взгляд, ниже 58 не закрепится. Но и ослабление сейчас невыгодно. Я думаю, инвесторы могут спать спокойно — примерно на уровне 65 рублей за доллар мы сможем этот год закрыть», — заключил Верников.

Падение курса рубля в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев в четверг, 16 января. Он заявил, что все участники рынка понимают — рубль скорее упадет до 200 рублей за доллар, чем поднимется до 40.