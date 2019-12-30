Москвичи выбирают безналичную оплату проезда в общественном транспорте

В Москве становится все более популярна безналичная оплата проезда в общественном транспорте. Об этом говорят данные платежной системы «Мир».

Еще в январе 2019 года «Городской транспорт» входил в пятерку самых популярных категорий расходов у держателей карт «Мир». Однако в октябре эта категория вышла уже на второе место, которое удерживает до сих пор. Категория «Автозаправки» при этом на протяжении всего года стабильно занимает шестое место.

По данным платежной системы «Мир», количество ежемесячных оплат, совершаемых с помощью национальных платежных карт в столичном общественном транспорте, выросло с начала 2019 года почти в 10 раз, а на автозаправках — в 1,5 раза. В обеих категориях ежемесячно совершается несколько десятков тысяч оплат национальными платежными картами.

Мы видим, что востребованность карт «Мир» для оплаты различных категорий товаров и услуг растет в Москве ежемесячно, и ожидаем, что рост доли карт «Мир» среди операций, совершаемых в столице безналично, будет расти и в 2020 году Мария Точилова Директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Как подчеркнула директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова, жители столицы все чаще расплачиваются с помощью бесконтактных банковских карт, позволяющих приобретать товары и услуги в одно касание.

По словам Марии Точиловой, с января по декабрь текущего года доля карт «Мир» среди всех бесконтактных банковских карт, которыми расплачиваются на турникетах столичного метрополитена, выросла с 2,5% до 49%. Директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» объясняет это, в том числе, ростом популярности бесконтактной оплаты, которая удобна, безопасна и выгодна.

Выгода при оплате проезда бесконтактной картой «Мир» при прохождении через турникеты метро Москвы и МЦК сейчас достигает 15 рублей. Для получения скидки достаточно приложить карту «Мир» к турникету на несколько секунд.

В целом, каждая шестая операция по национальным платежным картам в Москве приходится на оплату проезда в общественном транспорте. Только в метрополитене Москвы максимальное суточное количество оплат бесконтактными картами «Мир» на турникетах в ноябре превысило 129 тысяч. Городской транспорт является одной из самых динамично растущих категорий расходов среди держателей национальных платежных карт.

Результаты недавнего исследования платежной системы «Мир» показал, что выбирающие безналичный способ оплаты россияне чаще следят за своими расходами. Так, самый популярный вариант ответа: «Обычно я стараюсь контролировать свои расходы и доходы, но иногда выхожу за рамки месячного бюджета» выбрали 45% респондентов. Однако именно здесь доля россиян, предпочитающих безналичный способ оплаты, выше всего среди респондентов и составляет 48%. Доля россиян, не контролирующих свои траты, почти втрое выше среди тех, кто чаще расплачивается наличными (28%), чем среди тех, кто предпочитает «безнал» (11%).