Москвичи увеличили свои расходы в 2 раза после отмены ковидных ограничений

«В Москве после снятия ограничений доля клиентов, совершивших транзакцию в кафе или ресторанах в ночное время выросла до 5,7% по сравнению с 4% в начале года. В январе 2020 года показатель составлял 5,6%. Средний чек в заведениях общественного питания в это время вырос на 59% — с 796 рублей в начале года до 1264 рублей в последние выходные января», — говорится в исследовании «СберИндекса».

После отмены ограничений жители столицы стали больше тратить и на такси. Спрос на ночные поездки вырос до 15,2% по сравнению с 14,9% до снятия запрета на работу ресторанов и баров после 23:00, но не достиг уровня начала 2020 года. Тогда он составлял 17,5%.

Руководитель департамента эквайринга и вице-президент ВТБ Алексей Киричек рассказал РБК, что оборот общепита в Москве и Петербурге продолжит расти по мере улучшения эпидемической обстановки в столицах и приближения к весне.

Накануне первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что после отмены ковидных ограничений в Москве развлекательные заведения в первые выходные после этого решения властей ночью заработали вдвое больше, чем в докоронавирусные времена.