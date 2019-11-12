«Где мои деньги? Я живу на вокзале». Москвичи пожаловались на 16-летний обман финансовой пирамиды

Беспроцентный жилищный займ — не фантастика, а вполне реальная перспектива. Так гласят основные постулаты кооператива «Зеленая дорога». Для получения заветной ссуды под 0% годовых необходимо всего лишь внести оговоренную в договоре сумму — так называемую паевая часть. И ровно на эту же сумму вам выдадут беспроцентный займ и вернут пай. Но почему данной схемой оказались недовольны некоторые москвичи? В ситуации разбирался корреспондент «360».

Станция метро «Автозаводская», неприметное офисное здание, кабинет 2*2 метра. Именно здесь происходят чудеса. Но только для тех, кто в них верит. И таких много. Кооператив «Зеленая Дорога» существует уже 16 лет. Регулярно с выплатами у членов кооператива возникают вопросы, однако люди продолжают нести свои деньги. Полицейские разводят руками, мол, гражданско-правовые отношения, никакой уголовной ответственности — займы оформляются между членами кооператива, руководство ни при чем. Но некоторые вкладчики считают иначе.

«Полгода я ходила, умоляла мне выдать займ. Говорили подождать, выиграть рейтинг, а потом выдадут. С сентября 2017 года по сей день я должна была получить паевые и займ. Летом закончили выплачивать мне мои паевые и начали придумывать всякие истории о том, что денег нет в кооперативе», — рассказала Елена Козлицкая.

«Где мои деньги? Я живу на вокзале. Я приеду к вам жить, или к бухгалтеру, или в офис к вам», — сказал Юрий, потерпевший.

Источник фото: телеканал «360»

Заместитель председателя кооператива — Лариса Зелинская утверждает, компания действует законно. Больше женщина никак не отреагировала на обращения вкладчиков, которые намерены обратиться в суд.

Деятельность кооператива — годами отработанный процесс. Лариса Владимировна фактически выглядит как обычный менеджер. Многие считают ее организатором кооператива и идеологом подобных схем. Однако ни одной подписи женщины в документах никогда не фигурировало.

«Деятельность данного кооператива „Зеленая Дорога“ является деятельностью элементарной финансовой пирамиды. Организации, которая занимается тем, что собирает деньги с членов кооператива, затем эти деньги как правило, исчезают в неизвестном направлении», — отметил адвокат Виктор Икрянников.

Источник фото: телеканал «360»

Зелинская и компания выплаты хоть и задерживают, но в 80% случаев все-таки выдают. А с недовольными членами кооператива разговор короткий — просто вернут внесенный пай. Как правило, люди не вступают в судебные тяжбы, а забирают свои деньги и идут мечтать в другое место.

Самое абсурдное в этих непростых жилищно-кооперативных взаимоотношениях — факт появления все нового количества участников, с горящими глазами несущих в контору деньги. Рыночная экономика: есть спрос — будут и «зеленые дороги».