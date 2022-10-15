Россиян предупредили о рассылающих письма ЦБ мошенниках | 360°

Деньги 15 октября 2022, 16:49 Поделиться Telegram

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Viber Россиян предупредили о рассылающих письма ЦБ мошенниках Прокуратура Москвы предупредила о новом виде мошенничества с фейковыми письмами ЦБ РИА Новости

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Злоумышленники начали рассылать письма, якобы от имени Центрального банка России. Мошенники требуют снять деньги со счета, чтобы их украсть, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

«Мошенники сообщают в мессенджере потенциальной жертве о совершении в отношении финансовых активов мошеннических операций и необходимости снятия денежных средств», — сказано в сообщении.

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Для правдоподобности преступники присылают липовый документ, который якобы подтверждает личность сотрудника банка.

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Сотрудники прокуратуры просят жителей столицы игнорировать такие послания, не вступать в переписку и не перезванивать.

«Злоумышленники могут уговаривать или угрожать. Не верьте!», — предупредили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре посоветовали в случае сомнения самим связаться с банком и уточнить необходимую информацию. В ведомстве напомнили, что сотрудники финансово-кредитных организаций и правоохранители никогда не просят людей снять или перевести деньги, взять кредит или передать наличность посторонним.

«Документы, якобы составленные от имени Банка России — подделка», — заключили в прокуратуре.

Ранее россиянам рассказали, какие переводы на карту могут оказаться мошенническими.

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