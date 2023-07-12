Деньги 12 июля 2023, 18:23 Москва заняла второе место по размеру средней зарплаты в России «Известия»: Москва стала второй в рейтинге средних зарплат в России РИА «Новости»

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По данным рейтинга, составленного ФоРГО на основе данных ЦБ и Росстата, Москва заняла второе место по размеру средней заработной платы в России, сообщило издание «Известия».

Так, средняя зарплата в Москве составила 141 900 рублей.

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В пятерку лидеров также вошли Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ.

В рейтинге также присутствовал индекс кредитоспособности, который показывает, какая сумма от прожиточного минимума по региону останется у населения после уплаты кредитов. В Москве этот показатель составил 3,84.

Глава ФоРГО Константин Костин отметил, что кредитоспособность работающих жителей Москвы стабильно высокая.

Учитывая то, что столица — не ресурсодобывающий регион, это высокий показатель. Константин Костин Глава ФоРГО

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