12 июля 2023, 18:23
Москва заняла второе место по размеру средней зарплаты в России
«Известия»: Москва стала второй в рейтинге средних зарплат в России
По данным рейтинга, составленного ФоРГО на основе данных ЦБ и Росстата, Москва заняла второе место по размеру средней заработной платы в России, сообщило издание «Известия».
Так, средняя зарплата в Москве составила 141 900 рублей.
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В пятерку лидеров также вошли Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ.
В рейтинге также присутствовал индекс кредитоспособности, который показывает, какая сумма от прожиточного минимума по региону останется у населения после уплаты кредитов. В Москве этот показатель составил 3,84.
Глава ФоРГО Константин Костин отметил, что кредитоспособность работающих жителей Москвы стабильно высокая.
Учитывая то, что столица — не ресурсодобывающий регион, это высокий показатель.
Константин Костин
Глава ФоРГО
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