Деньги 21 июня 2023, 00:50 Москва заняла лидирующую позицию в кредитном рейтинге

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Национальное рейтинговое агентство AKPA присвоила Москве наивысший кредитный рейтинг AAA (RU) по национальной шкале. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

«Параметры бюджета Москвы сбалансированы, что позволяет своевременно исполнять все обязательства и финансово обеспечивать реализацию масштабных планов по развитию столицы», — рассказала министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова.

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Специалисты агентства учитывали максимальную оценку экономического профиля, уровень безработицы, показатель подушевого валового регионального продукта. Кроме того, значение имели уровень диверсификации городской экономики и налоговых поступлений в бюджет по отдельным отраслям.