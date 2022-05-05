Москва вышла в лидеры по компенсациям бизнесу за платежи по СБП

Москва заняла лидирующую позицию в России по количеству субъектов МСП, получившим компенсацию расходов за переводы через Систему быстрых платежей. Об этом сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

В период с декабря 2021 года по март 2022 года более 7300 московских торговых предприятий вернули комиссию за платежи по СБП на общую сумму 38,8 миллиона рублей.

«Программа компенсации востребована у малого и среднего бизнеса Москвы — на столицу приходится 28% от общего по России объема компенсаций и 16% от числа получателей поддержки», — сообщил Пуртов.

Программу, по которой малому и среднему бизнесу возмещают расходы на переводы через СБП, ввели в прошлом году для поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса. В 2022 году президент РФ Владимир Путин продлил действие программы до 1 июля. Поддержкой могут воспользоваться компании и ИП, включенные в реестр субъектов МСП.

В Минэкономразвития ранее сообщили, что за I квартал 2022 года и декабрь 2021 года банки вернут российским предприятиям 137,5 миллиона рублей комиссии за переводы через Систему быстрых платежей. Полное возмещение получат почти 45 тысяч субъектов МСП, из которых почти 90% составляют микропредприятия, писала «Российская газета». Бизнес сможет вернуть уплаченную комиссию в 71 банке из списка, утвержденного МЭР. Для получения компенсаций не нужно подавать никаких заявлений.