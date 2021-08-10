Московские заказчики сэкономили 1 млрд рублей благодаря совместным закупкам

Московским заказчикам удалось сэкономить более миллиарда рублей с 2018 года благодаря совместным закупкам. Их организатор — столичный департамент по конкурентной политике. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

По его словам, за четыре года участниками 345 совместных закупок стали 2,2 тысячи городских заказчиков.

Как правило, в форме совместных закупок московские заказчики приобретают воду, бумагу, канцтовары, расходные материалы для офисной техники. С 2018 года экономия по итогам совместных закупок составила более миллиарда рублей при общем объеме размещенных закупок на 9,2 миллиарда Владимир Ефимов.

Он добавил, что сумма, которую удалось сэкономить, сопоставима с затратами на строительство двух новых детских садов, рассчитанных более чем на 500 мест.

«По некоторым предметам (например, по расходным материалам для офисной техники) во время торгов снижение начальной цены контракта достигает 30–40%», — отметил Ефимов.

Особенности закупок

Совместные закупки — это один из видов конкурентных закупок, в котором участвуют два и более заказчиков из Москвы, приобретающих идентичные товары, работы, услуги.

Поскольку товары, работы и услуги закупают сразу для нескольких заказчиков, увеличивается объем закупки и начальная цена контракта.

Это привлекает большее число потенциальных участников, что позволяет повысить конкуренцию и снизить цену контракта.

С 2018 года в столице организатором совместных закупок по части товаров и услуг выступает департамент Москвы по конкурентной политике.

Для сравнения: на портале поставщиков стоимость одной пачки белой офисной бумаги формата А4 составляет около 266 рублей. При проведении процедуры совместной закупки цена снижается на 25% и достигает 200 рублей, сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

За все время проведения департаментом по конкурентной политике совместных закупок среднее количество участников составило около четырех, а количество заказчиков из расчета на одну закупку — от пяти до семи Иван Щербаков.

По его словам, в этом году в совместных закупках конкуренция составила в среднем шесть заявок на процедуру.

«Общая начальная цена контрактов в среднем снизилась более чем на 16,5%», — добавил Щербаков.

Совместные закупки для нужд заказчиков города Москвы в основном формируются при наличии комплекта типовой документации и утвержденных предельных ценовых показателей. Для формирования совместных закупок в системе торгов Москвы ЕАИСТ существует отдельный функционал.