08 августа 2023, 13:47
Москва сэкономила более 16 миллиардов рублей благодаря экспертизе цен в госзакупках
Багреева: Москва сэкономила 16,6 миллиарда рублей благодаря экспертизе цен в госзакупках
Система формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов в системе госзакупок столицы позволила сэкономить 16,6 миллиарда рублей с января по июнь 2023 года. Об этом сообщила руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Экспертиза начальной максимальной цены контрактов проводилась в таких областях, как текущий ремонт, благоустройство, устройство пешеходных зон, снос зданий и другие.
В первом полугодии 2023-го эксперты выдали 1567 заключений. Заявленная сумма закупок составила более 668 миллиардов рублей. <…> городу удалось снизить ее и сэкономить 16,6 миллиарда рублей бюджетных средств.
Мария Багреева
Проверку достоверности установления начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК (Д)) производят для контрактов на сумму свыше 30 миллионов рублей по требованиям 44-ФЗ и для договоров с начальной ценой от 50 миллионов рублей в случае закупок по 223-ФЗ.
В Подмосковье за неделю опубликовали свыше 20 госзакупок. Подрядчиков найдут для проведения капитального ремонта, благоустройства и других работ.
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