Деньги 08 августа 2023, 13:47 Москва сэкономила более 16 миллиардов рублей благодаря экспертизе цен в госзакупках Багреева: Москва сэкономила 16,6 миллиарда рублей благодаря экспертизе цен в госзакупках Сайт мэра и правительства Москвы

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Система формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов в системе госзакупок столицы позволила сэкономить 16,6 миллиарда рублей с января по июнь 2023 года. Об этом сообщила руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Экспертиза начальной максимальной цены контрактов проводилась в таких областях, как текущий ремонт, благоустройство, устройство пешеходных зон, снос зданий и другие.

В первом полугодии 2023-го эксперты выдали 1567 заключений. Заявленная сумма закупок составила более 668 миллиардов рублей. <…> городу удалось снизить ее и сэкономить 16,6 миллиарда рублей бюджетных средств. Мария Багреева

Проверку достоверности установления начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК (Д)) производят для контрактов на сумму свыше 30 миллионов рублей по требованиям 44-ФЗ и для договоров с начальной ценой от 50 миллионов рублей в случае закупок по 223-ФЗ.

В Подмосковье за неделю опубликовали свыше 20 госзакупок. Подрядчиков найдут для проведения капитального ремонта, благоустройства и других работ.