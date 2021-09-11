Москва названа лидером среди регионов по числу миллионеров

Аналитики Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково» на основании данных о дорогом жилье или люксовых автомобилях выявили регионы, в которых проживает наибольшее число долларовых миллионеров. Лидером стала Москва.

Как сообщило РБК со ссылкой на результаты исследования, в столице живут более 100 тысяч миллионеров. Это 35% от общего количества в России. В регионе сосредоточено 45% дорогого (свыше 10 миллионов рублей) и 85% сверхдорогого (от 70 миллионов рублей) жилья. Доля люксовых машин составляет 42%.

В 2020 году в России проживали 297 тысяч долларовых миллионеров. Их распределение по регионам определялось по косвенному признаку — числу зарегистрированных на учет люксовых автомобилей, принадлежащих физическим лицам. Речь идет о машинах стоимостью свыше трех миллионов рублей. По итогам 2020 года в России насчитывалось 210,8 тысяч машин этого класса. В Москве и Подмосковье — 81,7 тысяч единиц.

Рейтинг богатейших регионов России по итогам по уровню жизни (зарплаты, прожиточный минимум и прочие экономические данные) II квартала 2021 года возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).