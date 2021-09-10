Аналитики бизнес-школы «Сколково» назвали регионы России с самым большим числом богачей, изучив данные о количестве зарегистрированных люксовых машин и дорогого жилья. Больше всего долларовых миллионеров проживают в Москве и Подмосковье, сообщил РБК.

По подсчетам аналитиков, в Москве и области живут 104,5 тысячи миллионеров. Это 35% от общего количества богачей в стране. В московском регионе оформлено 42% всех люксовых автомобилей страны и сосредоточено 45% дорогого жилья стоимостью выше 10 миллионов рублей.

На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область, где проживают 28 тысяч миллионеров. Третью строчку заняла Кубань, где обосновались 12 тысяч богачей. Пятерку лидеров замыкают Ростовская область, где живут шесть тысяч миллионеров, и Татарстан, где их 5,5 тысячи.

Авторы исследования обратили внимание на то, что только 15-17% российских миллионеров пользуются услугами персонального банковского обслуживания.

Эксперты исходили из общего количества миллионеров в России, подсчитанных банком Credit Suisse. По его оценке, в 2020 году таких в стране насчитывалось 297 тысяч человек.

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