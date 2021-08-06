Москва экспортировала медицинское оборудование на рекордную сумму в 2021 году

Столичные поставки медицинской техники достигли рекордных показателей за январь–май этого года и составили 22,34 миллиона долларов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы

Экспорт товаров данной категории составил 22,34 миллиона долларов, что в 2,1 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года в размере 10,33 миллиона долларов.

Также это на 90,6% больше, чем в январе–мае 2019 года, когда экспорт медтехники составил 11,72 миллиона долларов.

Больше всего в первые пять месяцев года московские предприятия поставили терапевтической дыхательной аппаратуры — на 4,77 миллиона долларов. Также Москва поставила за рубеж компьютерные томографы на общую сумму 3,95 миллиона долларов Владимир Ефимов.

Он добавил, что столица экспортировала устройства для механотерапии на 1,87 миллиона долларов и медицинскую рентгеновскую аппаратуру на 1,81 миллиона долларов.

«С января по май этого года московские производители экспортировали медицинскую технику в 81 страну мира. При этом лидером по закупкам стал Казахстан — сумма поставок достигла 6,85 миллиона долларов. Это на 100,3% выше показателей 2019 года», — сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Помимо Казахстана, к основным рынкам сбыта московских производителей медоборудования относятся Узбекистан, Нидерланды, Индия и Белоруссия.

«За первые пять месяцев года Москва открыла для себя новые рынки сбыта: Мексику, Бангладеш, Эквадор, Непал, Катар и Норвегию. Всего московский экспорт медицинской техники на эти рынки составил более 187 тысяч долларов», — отметила гендиректор центра «Моспром» Наталья Шувалова.

По данным Центра поддержки и развития экспорта «Моспром», поставки столичной медицинской техники демонстрируют положительные результаты на протяжении последних трех лет.

В частности, в 2018 году экспорт составил 30,18 миллиона долларов, в 2019-м — 39,16 миллиона долларов, а в 2020-м сумма поставок медицинской техники достигла 48,22 миллиона долларов.

Москва оказывает поддержку столичным поставщикам медицинской техники в рамках президентского проекта «Международная кооперация и экспорт», согласно которому к 2030 году перед городом наряду с другими российскими регионами стоит задача по увеличению экспорта несырьевых неэнергетических товаров на 70% по сравнению с 2020 годом.