  • Московским студентам увеличат стипендии

    10 декабря 2019, 18:16

    Александр Кушак

    На заседании президиума правительства Москвы было принято решение увеличить стипендиальные фонды. Это коснется вузов и колледжей, которые входят в систему образования города, сообщила «Вечерня Москва».

    Индексация составит 3,7%. Об этом рассказали в столичной мэрии. Решение затрагивает интересы более ста тысяч студентов и аспирантов.

    Ранее размер выплат увеличили семьям с детьми, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также гражданам старшего поколения. По предварительным подсчетам их получат более трех миллионов москвичей.