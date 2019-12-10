Московским студентам увеличат стипендии

Индексация составит 3,7%. Об этом рассказали в столичной мэрии. Решение затрагивает интересы более ста тысяч студентов и аспирантов.

Ранее размер выплат увеличили семьям с детьми, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также гражданам старшего поколения. По предварительным подсчетам их получат более трех миллионов москвичей.