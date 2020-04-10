Московский бизнес получит поддержку в 25 миллиардов рублей

Московский бизнес получит поддержку в размере 25 миллиардов рублей. Об этом сообщил столичный штаб по экономике.

Сообщение появилось в Telegram-канале экономического штаба Москвы.

Ключевые меры поддержки в пересчете на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги — более 13 миллиардов рублей, отсрочка по налогам — около 11,5 миллиарда рублей Экономический штаб Москвы.

В сообщении сказано, что обратиться за поддержкой могут и владельцы коммерческой недвижимости. Для этого им нужно снизить арендную ставку не менее чем на 50%. Тогда меры поддержки составят примерно 8,6 миллиарда рублей за один квартал.

Дополнительно к мерам поддержки столичных бизнесменов в Москве действуют решения, которые приняло по этому поводу правительство России. В экономическом штабе города подчеркнули, что в сумму из 25 миллиардов не входят меры для поддержания спроса — к их числу относятся увеличенные пособия по безработице.

Во время своего обращения к россиянам президент Владимир Путин рассказал о мерах поддержки бизнеса страны.