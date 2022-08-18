Московские таможенники задержали контрабандистов с 225 килограммами золота
ФТС России сообщила о задержании контрабандистов с 225 килограммами золота
Во Внуково таможенники пресекли контрабанду золотых слитков на 800 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.
«Сотрудники Внуковской таможни пресекли попытку вывоза 225 килограммов золота стоимостью около 800 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Часть контрабанды — 45 золотых слитков — пытались вывезти за границу шесть курьеров — граждане России и Армении. По плану, фигуранты собирались вылететь в Ереван, спрятав драгоценный металл в багаже и ручной клади. Пунктом назначения вторая группа курьеров выбрала Дубай.
Контрабандисты-иностранцы находятся в СИЗО, в отношении россиян избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту возбуждено три уголовных дела.
Ранее в петербургском аэропорту Пулково сотрудниками таможни был задержан предприниматель из Душанбе, который пытался перевезти контрафактные кепки и панамы.