Московские таможенники задержали контрабандистов с 225 килограммами золота

Во Внуково таможенники пресекли контрабанду золотых слитков на 800 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

«Сотрудники Внуковской таможни пресекли попытку вывоза 225 килограммов золота стоимостью около 800 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Часть контрабанды — 45 золотых слитков — пытались вывезти за границу шесть курьеров — граждане России и Армении. По плану, фигуранты собирались вылететь в Ереван, спрятав драгоценный металл в багаже и ручной клади. Пунктом назначения вторая группа курьеров выбрала Дубай.

Контрабандисты-иностранцы находятся в СИЗО, в отношении россиян избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту возбуждено три уголовных дела.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково сотрудниками таможни был задержан предприниматель из Душанбе, который пытался перевезти контрафактные кепки и панамы.