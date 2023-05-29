Деньги 29 мая 2023, 15:13 Московские семьи заняли второе место в региональном рейтинге по уровню благосостояния РИА «Новости»: Москва заняла второе место в региональном рейтинге по благосостоянию семей Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Москва заняла второе место в региональном рейтинге по уровню благосостояния семей. В лидеры вышел Ямало-Ненецкий автономный округ. Такие данные опубликовали на сайте РИА «Новости».

Специалисты подсчитали, что после минимальных расходов в столичной семье с двумя детьми остается 89 626 тысяч рублей, с одним — 102 939 тысячи рублей.

Реклама

В Ямало-Ненецком автономном округе показатель немного выше. С двумя детьми на остатке у родителей остается — 118 310 тысяч рублей, с одним — 135 249 тысяч рублей. Завершает тройку лидеров Сахалинская область — 78 624 и 95 909 тысяч рублей соответственно.

Самый низкий показатель в Карачаево-Черкесской республике. В семье с двумя детьми — 5 757 тысяч рублей, а с одним — 20 556 тысяч рублей.

Ранее ЛДПР направила в кабмин законопроект, в котором предлагает освободить от уплаты транспортного налога многодетные семьи.