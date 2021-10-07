Московские предприниматели смогут арендовать более 170 мест под запуск торговых объектов

Предприниматели могут арендовать у Москвы более 170 нестационарных торговых объектов. Их и все возможные площадки для размещения указали на инвестиционном портале. Выбрав подходящие варианты, бизнесмены смогут открыть пункты проката, места общественного питания и не только.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, торги на право аренды и размещения нестационарных торговых объектов в Москве проводят регулярно.

Сейчас от города выставлено более 170 точек во всех округах столицы. Их площадь составляет от 2,5 до более чем 400 квадратных метров Владимир Ефимов.

Ефимов добавил, что с начала года реализовали около 380 подобных объектов.

«Арендаторы смогут пользоваться ими в течение пяти лет», — отметил заместитель мэра Москвы.

Варианты объектов

Больше всего объектов или площадок для их размещения предлагают на юго-западе Москвы — 34. Самый крупный вариант расположен в парке «Фили», на пересечении улиц Барклая и Новозаводской.

Его площадь — 413 квадратных метров. Начальная цена на аукционе — 1050 рублей за метр в год. Этот объект предназначен для открытия точки общественного питания.

Среди сезонных зимних лотов на торгах выставили около 50 площадок под размещение елочных базаров в различных округах города. Их площадь варьируется от 12 до 50 квадратных метров, а начальная цена — от 15 тысяч до 250 тысяч рублей за сезон.

Самый большой из объектов площадью 50 квадратных метров и начальной ценой 250 тысяч рублей расположен в сквере на северо-востоке Москвы по адресу: улица Бажова, дом № 8.

Заявки на участие в аукционе по этому объекту можно подать до 15 октября. Об этом напомнил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

За девять месяцев на право аренды нестационарных торговых объектов или размещения новых претендовали почти 1,7 тысячи участников Иван Щербаков.

Он добавил, что конкуренция на аукционах составила в среднем более 4,4 участника на лот. Общая стоимость аренды объектов по итогам торгов превысила 29,5 миллиона рублей.

Подробная информация о лотах доступна на инвестиционном портале Москвы — в разделе «Имущество от города». Принять участие в торгах можно на сайте Росэлторга.