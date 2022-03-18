Московские магазины присоединились к инициативе по сдерживанию цен на продукты

В Москве несколько магазинов поддержат добровольное ограничение наценок на продукты. Цена на овощи, фрукты, сахар, яйца, хлеб и молоко в них останутся прежними.

К инициативе присоединились торговые сети «Авоська», «Азбука Вкуса», «БиМ», «ВкусВилл», «Да!», «Магнолия», «Мираторг», «Мясновъ», сообщили в пресс-службе столичной ФАС.

Московское управление службы вместе с департаментом торговли и услуг столицы провело ряд совещаний с крупными региональными торговыми сетями. Специалисты ФАС рассказали о положительном опыте реализации федеральными торговыми сетями инициатив по ограничению максимальных наценок на отдельные позиции ряда социально значимых продуктов питания.

Московским ретейлерам предложили оценить свои возможности по присоединению к данной инициативе. Торговые позиции, временной период, предельный размер наценки они определяют самостоятельно.

Ранее решение не поднимать цены поддержали «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик».

В столичном ФАС поблагодарили тех, кто выступил за повышение доступности продовольственных товаров в столице.

«В перечень товаров каждой сети входят такие продукты, как овощи, фрукты, сахар, яйца, хлеб, молоко. Некоторые включили в него рыбу, куриное и свиное мясо, а также средства гигиены и бытовую химию», — отметила руководитель управления Екатерина Соловьева.