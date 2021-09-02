Мошенница «загипнотизировала» десятки людей в Екатеринбурге

Жительницу Екатеринбурга обвинили в мошенничестве. Пострадавшие рассказали, что отдавали ей деньги «будто под гипнозом». Об этом сообщило издание е1.ru.

По данным сайта «Дни.ру», женщина виртуозно втиралась в доверие к людям и предлагала различные услуги. Некоторые даже брали кредиты, а деньги отдавали ей. В общей сложности мошенница получила несколько миллионов рублей.

«Она человек, внушающий доверие, как будто ты под гипнозом. Говорит с тобой так, что вопросов не возникает», — рассказали пострадавшие.

На женщину завели уголовное дело. На нее написали шесть заявлений в полицию.