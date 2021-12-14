Мошенники украли у россиян больше 45 миллиардов рублей за год

Ущерб, причиненный россиянам телефонными и интернет-мошенниками, за год превысил 45 миллиардов рублей. Тем не менее рост киберпреступности замедлился, объявил замглавы Следственного департамента МВД Данил Филиппов на пресс-конференции.

По его данным, за полгода прирост этого вида преступности шел на 20%, однако снизился к концу года до 7%. В абсолютных числах это 494 тысячи преступлений за 11 месяцев. По словам Филиппова, которого процитировало РИА «Новости», это существенный показатель.

Люди сами чаще всего рассказывают слишком многое о себе в беседе с незнакомцами. Поэтому мошеннику остается только направить жертву в нужное русло диалога. А для этого они пользуются роботами или методами социальной инженерии, объяснили ранее в МКБ.

Последние в случае злоумышленников представляют собой психологические манипуляции. Человек, который на них ведется, оказывается во власти мошенника и может ненароком раскрыть конфиденциальную информацию о себе. Часто для этого преступники используют роботы, потому что так устроена человеческая психология — искусственному интеллекту жертва доверится больше.