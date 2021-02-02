Мошенники стали звонить россиянам от имени консультантов Мосбиржи

Сбербанк предупредил начинающих инвесторов о новой схеме мошенников. Они звонят жертвам и представляются инвестиционными консультантами Мосбиржи.

Также они могут представляться аналитиками и предлагать приобрести акции, которые поднимутся в цене.

«Часто обзванивают именно начинающих инвесторов — многие из них пытаются зарабатывать на минутных колебаниях на рынке, и потому их проще убедить», — говорится в сообщении Сбербанка.

В финансовой организации подчеркнули, что у сотрудников Мосбиржи нет права звонить инвесторам и давать советы. Кроме того, сама площадка не продает ценные бумаги физическим лицам. Мосбиржа сотрудничает с частными инвесторами исключительно через посредников — брокерские компании.

Аферисты часто действуют от имени известных брокеров и предлагают открыть счет через «безопасную» ссылку.

«Платежное окно, которое откроется при переходе, очень похоже на форму настоящего банка или брокера. Разницу заметить трудно: это может быть другой номер лицензии или другая форма юридического лица (к примеру, ЗАО вместо ООО)», — отметили в Сбербанке.

Там посоветовали игнорировать подобные предложения по телефону и не переходить по предложенным ссылкам. Тем временем в России стало больше преступлений, где задействованы пластиковые карточки. Мошенники пытаются обмануть людей с помощью социальной инженерии.