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    26 января 2021, 11:46

    Мошенники стали представляться сотрудниками Роструда

    Анастасия Калинина

    В России появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники в электронных письмах стали часто представляться сотрудниками Роструда и предлагать платные услуги. Об этом рассказали в самом ведомстве.
    Мошенники стали представляться сотрудниками Роструда

    «Напоминаем, что Роструд и государственные инспекции труда не оказывают никаких платных услуг. Обращаем внимание, что такие предложения от имени Роструда являются мошенничеством», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

    В пресс-службе отметили, что домен rostrud.online и все поступающие с него сообщения не имеют отношения к деятельности Роструда и его территориальных органов. Ведомство использует в своей работе исключительно почтовые сервисы домена rostrud.ru и rostrud.gov.ru.

    Ведомство также обратилось к работодателям с просьбой быть бдительными и незамедлительно сообщать о случаях мошенничества в правоохранительные органы.

    Центробанк ранее предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками полиции. Они обманным путем получают у клиентов кредитных учреждений персональные данные и после снимают деньги с их счетов.