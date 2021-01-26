Мошенники стали представляться сотрудниками Роструда

В России появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники в электронных письмах стали часто представляться сотрудниками Роструда и предлагать платные услуги. Об этом рассказали в самом ведомстве.

«Напоминаем, что Роструд и государственные инспекции труда не оказывают никаких платных услуг. Обращаем внимание, что такие предложения от имени Роструда являются мошенничеством», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе отметили, что домен rostrud.online и все поступающие с него сообщения не имеют отношения к деятельности Роструда и его территориальных органов. Ведомство использует в своей работе исключительно почтовые сервисы домена rostrud.ru и rostrud.gov.ru.

Ведомство также обратилось к работодателям с просьбой быть бдительными и незамедлительно сообщать о случаях мошенничества в правоохранительные органы.

Центробанк ранее предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками полиции. Они обманным путем получают у клиентов кредитных учреждений персональные данные и после снимают деньги с их счетов.