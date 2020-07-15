Мошенники стали предлагать россиянам сайты с «упрощенными» социальными выплатами

Попасться на удочки мошенников можно не только по телефону, но в интернете. Злоумышленники используют отработанную схему — создают сайты-клоны социальных выплат, причем с каждым днем таких фейков в Сети все больше.

«На данный момент мы не видим предпосылок к тому, чтобы ситуация в ближайшее время изменилась», — заявила РБК старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина.

По ее словам, доходы злоумышленников могут составлять около восьми миллиардов рублей, и это только за первую половину 2020 года.

Всего в Сети эксперты лаборатории обнаружили более 23 тысяч сайтов-фейков, на которые переходили около 27 миллионов раз. Это вдвое больше, чем год назад.

Специалисты напомнили, что подобные сайты очень похожи на настоящие порталы госуслуг, Почты России и прочих организаций. Но в строке браузера можно заметить несостыковки — к примеру, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie — такие варианты крупные государственные организации не используют.

Ранее специалисты рассказали о новом способе мошенничества по телефону. У людей под предлогом оформления кредита запрашивают данные банковской карты.