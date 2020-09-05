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    05 сентября 2020, 10:49

    Мошенники стали предлагать россиянам изменить кредитную историю

    Алена Макаренко

    Злоумышленники снова все чаще «исправляют» кредитные истории. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на крупные бюро кредитных историй (БКИ) и пресс-службу нескольких банков.
    Мошенники стали предлагать россиянам изменить кредитную историю

    В рамках данной мошеннической схемы злоумышленники представляются финансовыми консультантами и предлагают заемщикам изменить их кредитные отчеты. Такая процедура якобы повысит их шансы на получение нового кредита.

    По большей части за эту услугу требуется плата в размере 20-40 тысяч рублей. После этого злоумышленники рассылают в БКИ запросы о внесении изменений в кредитную историю.

    Каждый месяц приходят тысячи обращений от потребителей, приблизительно одна шестая часть содержит в себе признаки фиктивности. Об этом рассказала гендиректор БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина.

    За июль–август количество подобных жалоб увеличилось в два раза по сравнению с докризисным периодом.

    Фиктивные обращения выглядят как настоящие. Однако при более детальном рассмотрении видно, что все они написаны по одному шаблону, подписи на них тоже почти идентичны. А еще в них встречаются фразы, например, «оспариваю все с 2015 года» без указания оспариваемого договора или запроса.

    Раньше подобные обращения рассылались от имени компаний, но теперь, с начала пандемии коронавируса их направляют конкретные заемщики.

    «От ряда физлиц, от имени которых рассылались подобные письма, мы узнали, что с ними связалась некая компания, утверждающая, что у них якобы плохая кредитная история, осложняющая получение кредитов», — рассказал гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович.

    За определенную плату предлагается исправить кредитную историю. Сотрудники компании направляют письма по крупнейшим БКИ, в них они настаивают на проверке всех записей в кредитной истории. В основном в итоге никакие изменения в кредитный отчет не вносятся, поскольку все записи корректны.

    Новости SMI.FM