Мошенники стали использовать коронавирус для кражи денег с банковских карт

Человеку приходит письмо якобы от Центра по контролю и профилактике заболеваний или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В нем предупреждается о новой чрезвычайной ситуации. В письме присутствует ссылка, перейдя по которой можно якобы узнать подробности с ситуацией по вирусу в том городе, где проживает адресат. Чтобы получить информацию, необходимо ввести свои личные данные. Так воры получают доступ к вашим картам.

Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, рассказал, как обезопасить себя.

Он предлагает не хранить деньги на карте, если они нужны для долгосрочных вложений. Так как начисляемый процент на остаток по карте будет меньше, чем на банковский депозит.

Если средства необходимы для «непредвиденных нужд», следует использовать карту с «процентом на остаток». В таком случае личные данные, ПИН-коды, информация об имеющихся вкладах и другая конфиденциальная информация останется конфиденциальной.

Николай Соколов, директор по работе с клиентами «БКС Премьер», не рекомендует для покупок в интернете использовать зарплатную карту.