Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Мошенники придумали очередной способ обмана доверчивых россиян. Теперь они звонят от имени бюро кредитных историй, которое якобы зафиксировало попытку взять кредит на имя собеседника.

«Они сообщают абоненту, что получили из крупнейших банков три или пять запросов его кредитной истории. Когда жертва возражает, что не подавала никаких заявок на кредиты, псевдосотрудники бюро наводят ее на мысль, что прямо сейчас на ее имя кто-то пытается получить кредиты», — привело РИА «Новости» сообщение Объединенного кредитного бюро.

Во время разговора мошенники пытаются выяснить, не терял ли человек документы и где хранятся его личные данные. Затем злоумышленники предупреждают, что сообщат всю информацию в банк, чтобы их служба безопасности связалась с клиентом. После этого человеку уже звонит якобы служба безопасности, подтверждающая подозрительную попытку взять кредит.

«Отменить выдачу средств, по их словам, возможно. Для этого нужно лишь совершить „зеркальные действия“ — подать онлайн-заявку на кредит, сообщить коды из SМS и совершить другие действия. В случае удачного оформления кредита мошенники уговаривают жертву вернуть заемные деньги в банк», — пояснили в компании.

Специалисты добавили, что для возвращения средств аферисты предоставляют банковский счет. Этот счет принадлежит самим мошенникам, которые в итоге получают деньги.