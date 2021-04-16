Мошенники придумали новую схему обмана с криптовалютой

Мошенники придумали новую схему с виртуальной валютой. Злоумышленники создают свои проекты децентрализованных финансов и специально включают ошибку в код, сообщила газета «Известия».

Этот нюанс позволяет незаконно выводить средства клиентов через смарт-контракт. Хакеры обходят алгоритм, который обеспечивает неприкосновенность вложений пользователей. Согласно информации Crystal blockchain report, в прошлом году объем случаев обмана с использованием цифровых активов в мире превысил 1,47 миллиарда долларов, написал сайт «Свободная пресса».

Также аферисты теперь умеют приспосабливать более старые схемы под новые инструменты и продукты из области криптовалют. Важно внимательно проверять репутацию организаторов финансового проекта, в которым человек собирается принять участие.