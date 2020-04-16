Мошенники придумали способ выманивания денег под видом соцвыплат

Старые схемы под новым коронавирусным соусом — таков девиз мошенников. Они теперь не только изобретают новые методы хищения средств граждан, но и вспоминают хорошо забытые старые.

В 2015–2016 годах, например, людям приходила рассылка с просьбой заполнить форму с личными данными, после чего пользователю обещали социальную выплату от властей в размере 25 тысяч рублей. В условиях коронавируса мошенники предлагают получить уже 30 тысяч рублей. Однако после того, как человек заполнит подобную форму, он лишается вообще всех денег.

Мошенники предлагают подобные «соцвыплаты» на различных сайтах, в соцсетях, при просмотре фильмов онлайн — везде, где есть контекстная реклама.

Эксперты сообщили «Известиям», что схема весьма проста. Киберпреступники создают сайт, который под предлогом получения соцвыплаты предлагает пользователю ввести персональные данные — иногда и данные банковской карты заодно.

«Для того чтобы сайт вызывал у жертвы больше доверия, его маскируют под официальный ресурс», — отметил старший пентестер отдела аудита «Диджитал Секьюрити» Александр Багов.

В Центробанке предупреждают пользователей Сети не реагировать на подобные сообщения. Обращения с незнакомых сайтов с просьбой сообщить данные карт — это признак мошенничества, предупреждает регулятор.

Специалисты по информационной безопасности отмечают, что попасться на удочку злоумышленников могут даже подготовленные россияне, поскольку преступники совершенствуют способы обмана.