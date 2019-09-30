Мошенники представились техподдержкой Рокетбанка и украли у его сотрудницы 120 тысяч рублей.
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Доманская работает менеджером по персоналу. О краже она сообщила на своей странице в Facebook, однако через некоторое время ограничила доступ к публикации.
Звонивший представился ей сотрудником поддержки Рокетбанка и попросил девушку перевести на ее счет деньги из других кредитных организаций. По его словам, это нужно было сделать из-за участившихся случаев мошенничества.
Сотрудница зашла в приложение Альфа-банка и перевела деньги с карты на свой счет в Рокетбанке. Звонивший попросил ее назвать свой пароль «роботу», чтобы сотрудника поддержки не оштрафовали.
«Я подумала: вау. Не хочу, чтобы одного из котиков Рокетбанка оштрафовали, конечно я скажу роботу», — написала Доманская.
Когда она перевела все средства в Рокетбанк, собеседник положил трубку.
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«Я подумала: странно, рокетянин бы позвонил и вежливо завершил звонок, рассказал о дальнейших инструкциях и пожелал доброго вечера», — делилась впечатлениями потерпевшая.
Деньги, переведенные в Рокетбанк, мошенники вывели через ее счет в банке «Восточный». Девушка написала заявление в полицию.
В Рокетбанке изданию объяснили ситуацию с кражей средств «человеческим фактором».
В банке намерены повторить для своих сотрудников все тренинги по теме мошенничества.