Мошенники представились техподдержкой Рокетбанка и украли у его сотрудницы 120 тысяч рублей.

Как не стать жертвой сетевых мошенников: инструкция Подробнее

Доманская работает менеджером по персоналу. О краже она сообщила на своей странице в Facebook, однако через некоторое время ограничила доступ к публикации.

Звонивший представился ей сотрудником поддержки Рокетбанка и попросил девушку перевести на ее счет деньги из других кредитных организаций. По его словам, это нужно было сделать из-за участившихся случаев мошенничества.

Сотрудница зашла в приложение Альфа-банка и перевела деньги с карты на свой счет в Рокетбанке. Звонивший попросил ее назвать свой пароль «роботу», чтобы сотрудника поддержки не оштрафовали.

«Я подумала: вау. Не хочу, чтобы одного из котиков Рокетбанка оштрафовали, конечно я скажу роботу», — написала Доманская.

Когда она перевела все средства в Рокетбанк, собеседник положил трубку.

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«Я подумала: странно, рокетянин бы позвонил и вежливо завершил звонок, рассказал о дальнейших инструкциях и пожелал доброго вечера», — делилась впечатлениями потерпевшая.

Деньги, переведенные в Рокетбанк, мошенники вывели через ее счет в банке «Восточный». Девушка написала заявление в полицию.

В Рокетбанке изданию объяснили ситуацию с кражей средств «человеческим фактором».

В банке намерены повторить для своих сотрудников все тренинги по теме мошенничества.