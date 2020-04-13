Мошенники предложили пожилым людям вложиться под 11,7% годовых на фоне коронавируса

Житель Петербурга Виктор А. опубликовал письмо и его критику на портале «Яндекс.Район». Он написал: «РАЗВОД НА ДЕНЬГИ! Очередная пирамида! Берегите пенсионеров в первую очередь! Будьте бдительны! 11,7% годовых — НЕ БЫВАЕТ! ЭТО ОБМАН! Ну когда же это закончится? Когда же Центробанк и правоохранители всех переловят?»

Журналисты проверили данные о «Ленинградском финансовом центре» и обнаружили лишь положительные отзывы. Однако позже выяснили, что их авторами были фейковые аккаунты. При простой проверке можно выявить мошенничество, однако пожилые люди обычно не замечают обман.

По информации базы «СПАРК-Интерфакс», «Ленинградский финансовый центр» не имеет уставного капитала, то есть собственных финансов и доходов. Пайщики этого кооператива не получают дивидендов, а лишь вкладывают деньги. Тем не менее, в рекламе отмечают высокую доходность.