Мошенники открыли охоту на россиян, дарящих криптовалюту

В период гендерных праздников 23 февраля и 8 марта злоумышленники открыли активную охоту на россиян, ищущих необычный подарок для близких. Они предлагают купить людяи криптовалюту. Однако вывести деньги с ресурса после покупки уже не получится. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на специалистов по криптобезопасности.

По сллвам экспертов, в период праздников злоумышленники делают фишинговые рассылки и сайты-подделки с яркими призывами и обещаниями. Например, «хватит стандартных подарков, удиви любимого/любимую». Однако если человек перечислит деньги за псевдокрипту, затем вывести деньги с ресурса не удастся. Другой вариант — предложение удвоить объем своей крипты, послав на некий кошелек любую сумму и получив обратно в два раза больше.

Крупнейшим российским банкам такая схема уже известна. В этой связи в Центробанке напомнили, что в сфере торговли криптовалютами на сегодняшний день мошенничество в значительной мере распространено. Популярность темы цифровых активов связана с повсеместным обсуждением их регулирования.