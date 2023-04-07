Деньги 07 апреля 2023, 11:23 Мошенники научились похищать деньги с карт при помощи QR-кода Центробанк предупредил о новой схеме мошенничества с QR-кодом РИА «Новости»

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Некоторые банки подключили снятие денег по QR-коду, и новой технологией воспользовались мошенники. Центробанк рассказал, что они начали выманивать его у владельцев карт и похищать накопления.

Благодаря матричному штрихкоду деньги в банкоматах можно снимать без карты и ПИН-кода. Для этого нужно указать в приложении нужную сумму, сгенерировать QR-код и поднести к сканеру. Мошенники продолжили звонить клиентам банков, но просить не номер карты, срок действия и защитный код, а скриншот из приложения — якобы для того, чтобы остановить несанкционированный запрос на снятие денег.

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«Расчет на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей кода и легкомысленно относится к изображению с черно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться», — объяснили в Центробанке.

Россиянам посоветовали никому не показывать QR-код, не хранить его изображение в телефоне и не распечатывать. Настоящие сотрудники банков, по словам специалистов, никогда не запросят его.

Кибермошенники продолжили обманывать по-старому — выпрашивать логин и пароль для входа в личный кабинет онлайн-банка, рассказал Nation News. Получив доступ к аккаунту, они оформляли кредит и выводили деньги на свои счета.